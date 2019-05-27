الجزائري حسام عوار يؤكد رغبته في اللعب تحت قيادة جوارديولا

قال لاعب خط وسط نادي ليون الفرنسي، حسام عوار"جزائري"، إنه سيكون مهتما باللعب تحت قيادة المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا.



وأضاف عوار، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم، أن "السيتي ناد أوروبي كبير وكل لاعب تكون لديه الرغبة في اللعب لصالح أكبر الأندية الأوروبية، خاصة إذا كان ذلك تحت قيادة جوارديولا، الذي يعد مرجعا تدريبيا بالنسبة لي".



وأوضح عوار أن "جوارديولا شاهد كل شيء يحدث في عالم الكرة بشكل مسبق"، مشيرا إلى أنه يفضل الطريقة، التي ينظر بها المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ، لكرة القدم.



ويعد عوار (20 عاما) جزائري، من ناشئي ليون ويلعب حاليًا في الفريق الفرنسي بموجب عقد وقعه في يوليو 2016 ويمتد لثلاثة أعوام، مما يجعله خيارا ممكنا لاستبدال البرازيلي فيرناندينيو على المدى الطويل.