"القوى العاملة" تعلن عن 490 فرصة عمل جديدة براتب يصل لـ2600 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 490 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى الشركات بالقطاع الخاص، وبراتب يصل لـ2600 جنيه.



وتضمنت الوظائف المتاحة، 200 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين، للعمل بالعبور، وردية 12 ساعة، وبراتب 2500 جنيه.



كما تحتاج الشركة، لـ200 عامل تجميع، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك للعمل بمدينة نصر، وردية 8 ساعات، براتب 1800 جنيه، ويتوافر مواصلات، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.



كما تطلب الشركة، 70 عامل نظافة، ولا يشترط وجود مؤهل، وذلك للعمل 8 ساعات بالعبور، وبراتب 2000 جنيه، والعمل 10 ساعات برأس سدر، براتب 2600 جنيه.



كما تحتاج الشركة، لـ20 فرد أمن، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 40 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر مواصلات، وسكن لبعض المواقع.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على 01282408886 أو 01009209122، والتواصل مع المدير المسئول خالد ثروت، أو التوجه لمقر الشركة في 41 برج الحكم، حلمية الزيتون.