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الإثنين 27/مايو/2019 - 03:40 م

ماي: نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي تظهر أهمية الوصول لاتفاق بريكست

تيريزا ماي
تيريزا ماي
أ ش أ
dostor.org/2645366

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا توضح أهمية إيجاد اتفاق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وجاء حزب المحافظين البريطاني الذي تنتمي إليه ماي في المرتبة الخامسة بحصوله على أقل من 10% من الأصوات، بينما حل حزب "بريكست"، الذي يدعم مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في المرتبة الأولى.

وأضافت ماي - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم - "ليلة مخيبة للآمال بالنسبة للمحافظين، فقد خسر بعض الأعضاء الرائعين في البرلمان الأوروبي مقاعدهم، وفقد بعض المرشحين البارعين فرصتهم"، مشيرة إلى أن حزب "العمال" البريطاني المعارض تكبد أيضا خسارة كبيرة؛ الأمر الذي يظهر أهمية إيجاد اتفاق بريكست.

وأعربت ماي عن أملها في أن تساعد هذه النتائج على تركيز الانتباه داخل البرلمان البريطاني على تمرير اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت، الجمعة الماضي، أنها ستستقيل من رئاسة حزب المحافظين في السابع من يونيو المقبل، وستبقى رئيسة وزراء لتصريف الأعمال إلى حين انتخاب حزبها بديلا لها.

وأُجبرت ماي التي تولت منصبها كرئيسة للوزراء في أعقاب استفتاء 2016 بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على الاستقالة بعد خلافات في حكومتها وحزبها المحافظ بشأن طريقة تولّيها ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذي ألقى بظلاله على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.

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