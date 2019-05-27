الكويت وبريطانيا يبحثان استعدادات الدورة 14 لمجموعة التوجيه المشتركة

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم الإثنين، مع سفير بريطانيا لدى الكويت مايكل دافنبورت، الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ14 لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية التي ستعقد في لندن بداية شهر يوليو المقبل.



وبحث الجارالله ودافنبورت- خلال اللقاء الذى عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر- أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما التوترات التي تشهدها المنطقة حاليا.