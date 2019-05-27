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الإثنين 27/مايو/2019 - 03:35 م

"الغزالي ينتصر للمرأة".. كيف هدم الشيخ 3 أباطيل لاحقت النساء؟

الغزالي ينتصر للمرأة..
محمود عرفات
dostor.org/2645355

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه "باب الله"، المذاع على فضائية الغد الإخبارية، فيديو قديم للشيخ الراحل محمد الغزالي والذي ينتصر فيه للمرأة ويرد على ضلالات وأكاذيب ارتبطت بها.

وفي الفيديو رد الشيخ محمد الغزالي، على أكذوبة "شهادة المرأة لا تقبل في الدماء"، موضحا أنه لو رأت المرأة القاتل حقًا، تقبل شاهدتها، وحديث منع شهادة النساء في الحدود والقصاص، هو حديث موضوع، رواته ضعفاء.

أما عن أكذوبة صوت المرأة عورة، قال الشيخ: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كُلف بمناقشة المهاجرات القادمات من مكة والمدينة، فقال الله:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ"،ويقول الشيخ:"ماحدش يقول لي إن الامتحان كان تحريري، وعليه فصوت المرأة ليس بعورة".

وكذلك هدم الشيخ الغزالي الأسطورة التي تقول بأن وجه المرأة عورة، موضحًا أن هناك عشرات الأحاديث الصحيحة تؤكد أن وجه المرأة ليس بعورة، وكان مكشوفا.

وواصل الشيخ أن هناك شائعات علمية في ميدان الجهل قد تحكم الأجيال لعدم التحقق منها .

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