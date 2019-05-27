قافلة طبية مجانية ببرج العرب غرب الإسكندرية

صرح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور علاء عثمان، اليوم الإثنين، بأن مديرية الشئون الصحية نظمت قافلة طبية على مدار يومين بمنطقة برج العرب غرب المدينة، ضمت 11 عيادة طبية في تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة، وقدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ1176 مريضا من أهالي المنطقة.



وأضاف عثمان - في تصريح له - أنه تم عمل 263 تحليلًا طبيًا، و41 أشعة بالموجات فوق الصوتية، و8 "رسم قلب"، تم عملها جميعًا بالمجان.



ومن جانبه، أوضح الدكتور ماهر عثمان منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالي المنطقة، حيث تم فحص 94 مواطنا من أهالي المنطقة، وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبي والفحوصات وتلقى العلاج، كما تم تقديم التوعية الصحية في عدد من الموضوعات لـ538 مواطنا من أهالي المنطقة.