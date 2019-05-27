متحدث البرلمان يدين تمويل قطر وتركيا لمقالات إرهابيي الإخوان

اتهم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان نظامي قطر وتركيا بتمويل عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة من أجل تشويه صورة مصر في الإعلام العالمي، وقال حسب الله إنه لم تمر سوى أسابيع على مقال المزور أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية، الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وسعى فيه للهجوم على مصر، إلا وخرج أيضا عمرو دراج رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان في الخارج بمقال على صحيفة "الجارديان" البريطانية ليهاجم هو الآخر مصر ويواصل حملة الإخوانية التحريضية ضد الدولة المصرية بل ويهاجم دول الغرب بسبب عدم تعاونها مع الإخوان.



وقال الدكتور صلاح حسب الله إن مقال الإرهابي عمرو دراج بالصحيفة البريطانية يكشف المخطط الذي يديره الإخوان بالتعاون مع قطر وتركيا في تمويل حملات الإخوان التحريضية عبر الصحف الغربية، وشراء مساحات في صحف بريطانية وأمريكية لنشر مقالات لقيادات وحلفاء للإخوان مشيرا الى ان المقال الذى كتبه جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان الإرهابية منذ أكثر من عامين فى جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، رغم أنه متواجد داخل السجون يحاكم فى قضايا متعلقة بالإرهاب يؤكد سعى القيادى الإخوانى المسجون عبر الصحيفة الأمريكية إلى تجميل صورة الإخوان خارجيا.



وأكد الدكتور صلاح حسب الله ان الرأى العام المصرى والعالمى أصبح على وعي وإدراك كاملين ان مثل تلك المقالات التى يتم نشرها عبر صحف غربية من قيادات إخوانية تكون مدفوعة الأجر والهدف منها التحريض ضد الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى والأمريكى، وتجميل صورة الإخوان أمام المجتمع الدولى مؤكدا ان كل ماتحتويه مقالات اعضاء تنظيم جماعة الاخوان الإرهابية لااساس له على أرض الواقع وكله كذب فى كذب.



وقال الدكتور صلاح حسب الله ان محاولات جماعة الاخوان الإرهابية لتشويه صورة مصر بالخارج باءت بالفشل الذريع وأكبر دليل على ذلك اتجاه الولايات المتحدة الامريكية نفسها الى تصنيف جماعة الاخوان كتنظيم ارهابى وايضا اتجاه عدد من الدول الأوروبية لاتخاذ نفس الخطوة.



مؤكدا ان جميع المحاولات لتشويه صورة مصر بالخارج من خلال هذه المقالات الكاذبة باءت جميعها بالفشل الذريع.