بلومبرج: مستثمرون أجانب يدعمون مخطط مصر للتحول إلى مركز طاقة إقليمي

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر تدرس عرض مقدم من شركة "بلاكستون" من أجل الاستحواذ على محطات الطاقة.



وأوضحت الوكالة، أن مصر تدرس عرض مقدم من "بلاكستون جروب" وعرض آخر من "إيدرا بور هولدنج" الماليزية، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء ساهمت شركة "سيمنز" في تأسيسها، وهو قرار من شأنه تحفيف ديون مصر مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.



وقال محمد شاكر وزير الكهرباء، في اتصال هاتفي مع الوكالة: "تلقينا عروضًا من الشركتين لتشغيل وإدارة 3 محطات للكهرباء تصل تكلفتها نحو 6.7 مليار دولار".



وأشارت الوكالة، إلى أن مثل هذه الصفقة ستجلب تمويلًا كبيرًا لمصر، مضيفة أنه وفقًا لنائب رئيس شركة "إدرا" جينفر عليا وونج، فإن الشركة تدعم جهود مصر لتصبح مركز إقليمي للطاقة وتتطلع الشركة لأن تكون جزء من هذا التطور.



بينما قال وزير الكهرباء، إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع إدرا أو زارو وستبيع الشركة الكهرباء المنتجة للحكومة أثناء العمل إلى جانب شركة سيمنز.