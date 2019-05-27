ضبط 31 سائقًًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من ضبط 4 آلاف و297 مخالفة مرورية، من بينها ألف و901 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، فضلًا عن ضبط 31 سائقًا تحت تأثير المخدرات.



جاء ذلك خلال الحملات الأمنية التي شنتها الإدارة العامة للمرور، على مدار 24 ساعة، لفرض الانضباط المروري بالشوارع وعلى الطرق السريعة، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.‬



يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الخاصة بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.

