مهاجم يطعن 4 من موظفي صحيفة روسية

أكد حاكم إقليم ستافروبول بجنوب غرب روسيا، فلاديمير فلاديميروف، أن 4 من موظفي صحيفة (رودينا) في الإقليم أصيبوا بجروح بعد استهدافهم بعملية طعن، اليوم الإثنين، على يد مهاجم يحمل سكينًا، قبل أن تنجح الشرطة في القبض عليه.



وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن فلاديميروف كتب على موقع (إنستجرام): "وقع حادث فظيع اليوم في ستافروبول، حيث هاجم رجل بسكين موظفي أسرة تحرير صحيفة (رودينا)، حيث أصيب أربعة أشخاص، وقد تم القبض على المعتدي".



من جانبه، قال النائب في مجلس نواب إقليم ستافروبول، فيكتور لازوفوي، وهو شاهد عيان على الحادث، لسبوتنيك: "إن الرجل الذي قام بالاعتداء مختل عقليا وله سجل مرضي في مستشفى الكسندروفسك المركزية، وكان يطالب بنشر مقال كتبه عن الزعيم الروسي الراحل ستالين".



وأضاف أن هذا الشخص حضر إلى رئيس التحرير، في 13 مايو الجاري، وطلب نشر مقال كتبه عن ستالين على الفور، فكان رد أسرة التحرير أنهم سيبحثون الأمر ويتخذون قرارا يوم الاثنين، وعندما أخبروه بأنهم لا يستطيعون نشر المقال، أخرج سكين صيد وحاول الاعتداء عليهم، وأصيب رئيس التحرير بإصابات في صدغه الأيسر والرقبة، وحينها بدأوا "أسرة التحرير" في الدفاع عن أنفسهم، حيث أصيب ثلاثة أشخاص.