الشرطة البلجيكية تخلي محطة القطارات الشمالية بالعاصمة للاشتباه بوجود قنبلة

أخلت سلطات الأمن البلجيكية محطة القطارات الشمالية في العاصمة بروكسل، على خلفية إنذار بوجود قنبلة، وقد تم إخلاء المحطة من المسافرين.



وأفادت وكالة الإخبارية البلجيكية (ها إل إن)، في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني، عصر اليوم الإثنين، بأنه قد "تم إخلاء محطة قطارات بروكسل الشمالية بسبب إخطار وجود قنبلة".



وأضافت: "وصل الإنذار حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وأخلت على إثره الشرطة المحطة بالكامل، ومنعت دخول أو خروج أحد، وطلبت من المسافرين التوجه لمحطة أخرى حتى تتضح حقيقة الأمر، ولم توضح السلطات حتى الآن مدى خطورة الوضع".

