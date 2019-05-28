المستندات المطلوبة لتمويل الحضانات القائمة والمرخصة

أكد الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لبنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يقوم بتمويل أصحاب الحضانات القائمة والمرخصة، وكذلك أصحاب الحضانات القائمة وغیر المرخصة بتمويل لدعم وتمكین المرأة المصریة وحل مشكلة المرأة العاملة ومشكلة البطالة وتدعیم الاقتصاد الوطني والتنمیة المجتمعیة وتشجیع المشروعات الصغیرة والمتوسطة.



وعن كيفية الحصول على التمويل أوضح "فاروق" أنه في حالة أن الحضانة قائمة بالفعل ومرخصة يتم التوجه مباشرة إلى البنك بالمستندات المطلوبة وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي ساریة للعمیل.

- مرافق حدیث لمحل إقامة العمیل ودار الحضانة.

- دراسة جدوى استرشادية للمشروع.

- عقد تملیك أو إیجار لمقر الحضانة یغطى مدة القرض.

- تقدیم التراخیص اللازمة لإنشاء الحضانة أو تقدیم ما یثبت البدء في إجراءات استخراج الترخیص.

- أما في حالة الحضانات غير المرخصة فيتم التوجه إلى أحد مديريات وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتم إصدار التراخيص أولًا، ثم التوجه إلى البنك بما يثبت الموافقة على التراخيص حتى يتم البدء فى إجراءات التمويل، بالإضافة إلى المستندات السابقة.