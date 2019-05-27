ترامب يضغط على اليابان لتقليص العجز التجاري

ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، لعلاج اختلال تجاري مع الولايات المتحدة، وقال في مؤتمر صحفي مع آبي عقب اجتماع قمة بينهما إن هدفه هو إزالة الحواجز التجارية حتى تحظى الصادرات الأمريكية بفرصة عادلة في اليابان.



وأضاف ترامب أنه يأمل في أن يكون لديه المزيد لإعلانه بشأن التجارة قريبًا جدًا.



وتابع "لدينا اختلال كبير لا يصدق، كما تعلمون، اختلال تجاري مع اليابان لسنوات عديدة، تمتعت خلالها اليابان بميزة كبيرة.. إنهم رجال أعمال بارعون، ومفاوضون بارعون، ووضعونا في موقف صعب جدا، لكن أعتقد أننا سنبرم صفقة مع اليابان".



وقال "آبي" إن الزعيمين اتفقا على تسريع وتيرة المحادثات الثنائية، لكنه تحاشى الإجابة عن سؤال يخص التوقيت.



وقال ترامب، الذي يقوم بزيارة رسمية لليابان تستغرق أربعة أيام على تويتر، أمس الأحد، إنه يتوقع خطوات كبيرة بشأن التجارة بعد انتخابات مجلس المستشارين في اليابان في يوليو.



وقال ترامب في مستهل المحادثات اليوم "على صعيد التجارة، أعتقد أننا سنعلن عن بعض الأشياء، على الأرجح في أغسطس، والتي ستكون جيدة جدا لبلدينا".



لكن ياسوتوشي نيشيمورا نائب كبير أمناء مجلس الوزراء أبلغ الصحفيين أنه لا يوجد توافق على التوصل إلى اتفاق تجارة بحلول أغسطس.



وشدد آبي، الذي أقام علاقة دافئة مع ترامب منذ تولية الرئيس الأمريكي، على تقارب العلاقات.



وقال "آبي" خلال المؤتمر الصحفي: "زيارة الرئيس ترامب والسيدة ترامب فرصة ذهبية لكي نظهر بوضوح تلك العلاقة الراسخة أمام العالم بأسره، وفي اليابان أيضا".