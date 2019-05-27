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الإثنين 27/مايو/2019 - 03:17 م

اليوم.. تدشين مبادرة حزب الحرية المصري الخاصة بتمكين ودمج متحدي الإعاقة

اليوم.. تدشين مبادرة
محمد الشريف
dostor.org/2645330

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، إن استقراء الواقع المصري الخاص بمتحدي الإعاقة في بلادنا يوقفنا على عدد من الحقائق التي لا يمكن تجاهلها عند العمل على مشاركتهم ودمجهم وتمكينهم مجتمعيا بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم السياسية وترشحهم بمجلسي الشيوخ والنواب وأيضا للمحليات من خلال حزب الحرية المصري، بهدف التغلب على التحديات والعقبات التي يواجهونها، مشيرا إلى أن نسبة متحدي الإعاقة بلغت نحو 10% من عدد سكان مصر.

وأضاف أن حزب الحرية المصري يطلق مبادرة دعم وتمكين متحدي الإعاقة إبداء العمل لهذه المبادرة بافتتاح منتدي دعم وتمكين متحدي الإعاقة بعنوان "متحدي الإعاقة من الحماية إلى المشاركة والتمكين والدمج" الذي ينظمه حزب الحرية المصري، اليوم الإثنين، يؤكد أن الواقع والتاريخ يؤكدان أن هذه الفئة يتم تكريم رموز منها لما قدمت لمجتمعها ووطنها الكثير من الخدمات والإنجازات الجليلة، موضحا أن هناك العديد من الأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليا خلال المنافسات الإقليمية والدولية في مجالات الرياضة والفنون والعلوم، وأن هذا يؤكد ما يملكونه من مواهب تحتاج إلى الاكتشاف والرعاية والتنمية وسوف يقدمون اليوم فقرات فنية الأغاني الوطنية والأناشيد الدينية، وسوف يتم حيث سيتم تكريم بعض الرموز من متحدي الإعاقة الذين رفعوا اسم مصر عاليا في المحافل الدولية وتقديم لهم وسام التميز بالعطاء لحزب الحرية المصري.

وأشار مقرر عام للمنتدى الدكتور أحمد إدريس أمين تنظيم حزب الحرية المصري إلى الجهود التي يقوم بها حزب الحرية المصري من أجل مشاركة وتمكين ودمج متحدي الإعاقة، موضحا أن في مقدمتها التعديلات الدستورية لجمهورية مصر العربية 2019 الذي كفل حقوقهم وضمنها بمواد ثبات تمثيلهم في البرلمان وإيمان الحزب بقدراتهم والذي ساعد في صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يمثل برنامجا وطنيا تشريعيا وتنفيذيا متكاملا؛ لدمجهم وتمكينهم وإزالة كافة وجوه التمييز ضدهم، وفتح القنوات في شتى مجالات العمل العام أمامهم؛ بما يتيح لهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم والمشاركة الحقيقية الفاعلة في بناء مجتمعهم ووطنهم.

وقال منسق المنتدى الدكتور مصطفى الشربيني الأمين العام المساعد لحزب الحرية المصري، إن الحزب حرص على تحقيق مشاركة وتمكين ودمج متحدي الإعاقة، حيث نقوم بخلق فرص للترشح من خلال قوائم الحزب والمقاعد الفردية أيضا في الانتخابات خلال المرحلة القادمة وسوف نجوب المحافظات لضم أفضل القيادات من متحدي الإعاقة وسوف يتم تأهيلهم وتدريبهم بداية من نهاية الشهر القادم بما يتناسب مع قدراتهم، وأن الحزب لديه الآن العديد من البرامج المتخصصة في التدريب والتأهيل المتعلقة بذوى الإعاقة، لافتا إلى أهمية هذا المنتدي بما له من هدف أسمى وهو تحقيق الدمج الكامل لهذه الفئة في الحياة السياسية والمجتمع، فضلا عن أهمية ما يناقشه من أفكار ورؤى تصب جميعها في اتجاه مشاركة وتمكين ودمج متحدي الإعاقة باكتشاف وصقل مواهبهم الإبداعية إلى جانب تحقيق أقصى استفادة للمجتمع والوطن من قدراتهم وإمكانياتهم.

وأكد الأمين العام لحزب الحرية المصري النائب أحمد مهنى رئيس المنتدى أن منتدى دعم وتمكين متحدي الإعاقة بعنوان "متحدي الإعاقة من الحماية إلى المشاركة والتمكين والدمج" هو انطلاقة لمبادرة يتبناها حزب الحرية المصري ويثبت أن الحزب ليس بمعزل عن مشاكل المجتمع، مشيرا إلى أن الحزب سيقوم الشهر القادم بتدشن مركز لاعداد القادة ليكون مركزا لإشعاع كل ما هو جديد من الفكر والمعرفة والمكان الذي تنطلق منه آراء الأساتذة والمفكرين والعلماء، لكي نتقدم للدولة المصرية نماذج وطنية تتميز بالنذاهة والتفاني في العمل العام لخدمة المواطنين من الشباب والمرأة ومتحدي الإعاقة.

وقال أمين متحدي الإعاقة بأكتوبر وزايد حسام شاكر، إن الحزب يعد إحدى المنابر الذي يسخر طاقاته، لتحقيق التنمية المستدامة للدولة، لافتا إلى أن الهدف من إقامة هذا المنتدي هو إلقاء الضوء على مشكلة من مشكلات المجتمع وهي مشاركة وتمكين ودمج متحدي الإعاقة في البرلمان والمحليات والمجتمع للخروج بتوصيات من شأنها أن تسهم في حل مشكلاتهم.

وتابع أن المنتدى يمثل فرصة عظيمة لمعالجة ومناقشة هذه المشكلة خاصة بعد مبادرة القيادة السياسية بتخصيص 2018 عاما لمتحدي الإعاقة؛ لنشر الوعي المجتمعي بقضاياهم من أجل حل مشاكلهم.

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