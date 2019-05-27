ياسر جلال يتقدم للزواج من إيمان العاصي بـ"لمس أكتاف"

شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "لمس أكتاف" الذي يخوض بطولته الفنان ياسر جلال، العديد من الأحداث الشيقة، حيث بدأت الحلقة بتهديد "سامر" أحمد كشك طليق "غادة" إيمان العاصي لأسرة شقيقها "زيدان" محمد عز بالقتل انتقامًا منه لمحاولة قتله بإشعال النيران بمنزله ولكنه نجى منها.



ودارت أحداث الحلقة حول تجمع "حمزة" فتحي عبد الوهاب بأشقاؤه "غادة" و"زيدان" بمشاركة ابنة عمهم "عايدة" حنان مطاوع لوضع حل لأزمة طليق "غادة" الذي ما زال على قيد الحياة، وفي السياق ذاته رفض "أدهم" الدخول لمنزل "حمزة" دون علمه بناء على طلب زوجته "كيمي"، وذهب مسرعًا إلى "غادة" بمنزل "عايدة" مما أثار تعجب "حمزة" الذي غضب من مجيئه دون أن يخبره.



وخرج "شحاته" من الحبس لينتقم من "حمزة" الذي دبر له مكيدة للقبض عليه متلبس بحوزته كمية كبيرة من المخدرات، وطلب من رجاله ألا يخبره "حمزة" عن الإفراج عنه ليدبر له مكيدة هو الآخر ردًا عليه وانتقامًا منه، وانتهت الحلقة بمفاجاة غير متوقعة وهي اتفاق "أدهم" ياسر جلال مع "سامر" أحمد كشك طليق "غادة" إيمان العاصي، مما أثار فضول المشاهدين لمعرفة إذا كانت هذا المقابلة خيانة لـ"حمزة" أم لهدف آخر؟.