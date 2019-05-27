أسعار الأسماك اليوم.. البوري يسجل 45 جنيهًا للكيلو

استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور، الإثنين، فسجل كيلو السمك البلطي نمرة 1 سعرًا يتراوح بين 39 - 45 جنيهًا، والبلطي (نمرة 2) 32 جنيهًا، والبلطي الأسواني 35 جنيهًا، والبوري (نمرة 2) 38 جنيهًا، والبوري (نمرة 1) سجل سعرًا يتراوح بين 39 إلى 48 جنيها.



وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجي 39 جنيهًا، والمكرونة السويسي 66 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 25 جنيهًا، والكابوريا 150 جنيهًا، والمرجان 45 جنيهًا.



وسجل سعر كيلو الجمبري (نمرة 1) نحو 320 جنيهًا، والجمبري (نمرة 2) بين 125 و225 جنيها، والجمبري المجمد 85 و165 جنيها، والدنيس 90 جنيها، والبربون 35 جنيها.



كما تراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-66 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 150 جنيها، والسبيط من 90- 190 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها.