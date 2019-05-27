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الإثنين 27/مايو/2019 - 03:14 م

طلب إحاطة للحكومة بشأن إجراءات تطبيق النزاهة لدى العاملين بالدولة

الدكتور مدحت الشريف،
الدكتور مدحت الشريف،
محمد جعفر
dostor.org/2645327

تقدم الدكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والعدل، بشأن طلب تحديد التواريخ المستهدفة فى ملحق مؤشرات الأداء رقم 50 ببرنامج الحكومة الخاص بإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ومنه إصدار القانونين الخاصين بحماية الشهود والمبلغين وقانون تنظيم ومنع تضارب عمل الأجهزة الرقابية وتعاونها والمحدد جهات التنفيذ لهما بالبرنامج ومنها مجلس النواب.

ولفت الشريف، إلى تقدمه بتاريخ 15 أكتوبر 2016 بمشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء إلى رئيس مجلس النواب وتم إحالته إلى اللجنة الدستورية والتشريعية وعقد اجتماع بحضور ممثلي الجهات المختصة بالحكومة وطلبت الحكومة التأجيل لمدة شهر لعرض مقترح القانون من وجهة نظرها على مجلس النواب لمناقشة المقترحين معا إلا أنه حتى الآن لم يصل مقترح قانون الحكومة الذى يعتبر من أهم تشريعات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وطالب الشريف، الحكومة بتوضيح أسباب التقاعس عن تقديم مقترح هذا القانون الذى طلبت مهلة شهر واحد لعرضه على البرلمان ومر أكثر من عامين دون العرض، بل وظهر فى برنامج الحكومة دون أى إشارة لتاريخ التنفيذ شأنه شأن بقية مؤشرات الأداء الواردة فى الملحق 50 الخاص بمبادئ الشفافية والنزاهة مخالفة بذلك أحد المعايير الأساسية فى وضع مؤشرات الأداء بالبرنامج.

يذكر أن النائب مدحت الشريف قد تقدم بطلب تشكيل لجنة نوعية ضمن لجان المجلس تحت مسمى لجنة النزاهة والشفافية ووافقت عليها اللجنة الخاصة بوضع مقترح لائحة المجلس ولكن رفضت فى الجلسة العامة من حزب المصريين الاحرار وائتلاف دعم مصر، كما أن الشريف هو أحد واضعى محددات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018.

طلب إحاطة للحكومة بشأن إجراءات تطبيق النزاهة لدى العاملين بالدولة
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