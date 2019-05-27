آروتز شيفا: ضغوط مصرية كبيرة على إسرائيل لتخفيف الحصار

أكدت شبكة "القناة السابعة الإسرائيلية – آروتز شيفا"، أن إسرائيل حتى الآن لم تسمح بمرور أنواع إضافية من البضائع لدخول قطاع غزة رغم الموافقة على الأمر، أمس الأحد.



وتابعت الشبكة، أنه وفقًا للتقارير الإسرائيلية فإن تل أبيب ليست في عجلة من أمرها للموافقة على الهدنة مع حماس بواسطة مصر والأمم المتحدة.



وأضافت أن إسرائيل سمحت بمرور 3 أنواع من البضائع من أصل 40 نوعًا، في ظل انتظار حماس حتى تنفذ إسرائيل اتفاقها.



وأشارت، إلى أن مصر تمارس ضغوطًا كبيرة على إسرائيل لتنفيذ اتفاقيات تخفيف الحصار على قطاع غزة، مضيفة أن الجهود المصرية أسفرت عن توسيع مناطق الصيد في غزة إلى مدى 15 ميل بحري بداية من أمس الأحد.