كفيتوفا تنسحب من فرنسا المفتوحة وتأمل اللحاق بويمبلدون

انسحبت بترا كفيتوفا من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس قبل مباراتها في الدور الأول اليوم الإثنين، بسبب معاناتها من إصابة في الذراع لكنها تأمل في اللحاق ببطولة ويمبلدون.

وكتبت كفيتوفا المصنفة السادسة على تويتر قبل مباراتها الأولى أمام الرومانية سورانا كريستيا "أنا محبطة جدا لإعلان انسحابي من رولان جاروس.

"كنت أعاني من ألم في ذراعي الأيسر على مدار عدة أسابيع وكشفت الفحوص بالأشعة الليلة الماضية أني أعاني من تمزق من الدرجة الثانية ولسوء الحظ يمكن أن تتفاقم الإصابة إذا لعبت اليوم".

وأضافت "لقد قالوا إني سأبتعد لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وهذا ما يعني عدم ممارسة التنس بكل تأكيد لأن الإصابة أعلى ذراعي.

سأؤدي بعض التدريبات البدنية وكل شيء أستطيع أن أفعله حتى يكون جسدي مستعدا للعب التنس على الأراضي العشبية بعد ذلك.

"بكل تأكيد أتحلى بالإيجابية بشأن اللعب على الأراضي العشبية".

وتقام بطولة ويمبلدون في الفترة بين 1-14 يوليو.

وتم استبدال اللاعبة التشيكية في القرعة الرئيسية باللاعبة السلوفينية كايا يوفان التي كانت قد خسرت في الأدوار التمهيدية لكن الحظ أعادها للمسابقة.

وبدأت كفيتوفا، التي بلغت قبل النهائي في باريس عام 2012، موسم البطولات على الأراضي الرملية بقوة وأحرزت اللقب في شتوتجارت كما وصلت إلى دور الثمانية في مدريد.

وتأثرت كفيتوفا بإصابة في الساق في الدور الثالث في روما لتضطر في النهاية إلى الابتعاد عن بطولة فرنسا المفتوحة التي شهدت عودتها إلى الملاعب بعد التعرض لاعتداء بسكين في 2017.

وأضافت اللاعبة التشيكية "منذ عامين كانت عودتي هنا في رولان جاروس لذا أنا حزينة حقا لأنه لن يكون بوسعي اللعب هنا هذا العام.

إنه لمن الصعب حقا اتخاذ مثل هذا القرار".