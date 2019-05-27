أول مطار خاص في فيتنام يستقبل أول رحلة جوية دولية من الصين

استقبل مطار فان دون الدولي في مقاطعة كوانج نينه شمالي فيتنام، وهو أول مطار خاص للبلاد، رحلة من الصين، كأول رحلة دولية يستقبلها اليوم الإثنين.



غادرت الطائرة مطار باوآن الدولي في شنتشن بمقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين مساء يوم الأحد حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية اليوم.



يتوافق الطريق الجوي الذي يربط فان دون بشنتشن مع استراتيجية المطار لاستكشاف أسواق دولية، وخاصة الأسواق الكبيرة في قارة آسيا، ومن بينها الصين وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان، وفقا لما قال فام فان سو مدير مطار فان دون الدولي.



وأضاف مدير المطار أن المطار سيشغل في يونيو طرقا جديدة بين فان دون وبعض المدن في الصين وكوريا الجنوبية، واستطرد أنه يرحب بالمزيد من الرحلات الجوية الدولية من اليابان وتايلاند في وقت لاحق من هذا العام.



وبعد خمسة أشهر من العمل، رحب المطار بما يزيد على 90 ألف مسافر في 664 رحلة جوية لثلاث شركات جوية محلية هى الخطوط الجوية الفيتنامية وخطوط فيت جيت وخطوط بامبو الجوية.



ومن المتوقع أن يستقبل المطار 2--2.5 مليون مسافر سنويا بحلول 2020 و5 ملايين مسافر بحلول 2030.