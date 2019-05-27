تعليم الدقهلية: طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الفلسفة إلكترونيًا

قال وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية علي عبد الرؤوف إن 37 ألفًا و593 طالبًا وطالبة بالضف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق إلكترونيًا، و5 آلاف و891 طالبًا وطالبة ورقيًا، وذلك خلال الفترة الصباحية دون شكوى.



وأضاف عبد الرؤوف - في تصريح اليوم الإثنين - أن هناك 152 مدرسة أدى طلابها الامتحان إلكترونيا، و21 مدرسة أدى طلابها الامتحان ورقيًا، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب 43 ألفًا و484 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.



وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سيرعملية الامتحانات، مؤكدًا جاهزية الخطة البديلة وهو الامتحان الورقي في حالة تعذر استخدام النت أوتعطل (السيستم)، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تابعت الامتحان منذ بدايته وحتى النهاية لتذليل أية عقبات.