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الإثنين 27/مايو/2019 - 02:13 م

ارتفاع بورصة البحرين بختام تعاملات اليوم

ارتفاع بورصة البحرين
dostor.org/2645210

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم، بنسبة 0.20% رابحا 2.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1413.12 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 963 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.38% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.04% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.30%.

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