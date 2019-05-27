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الإثنين 27/مايو/2019 - 02:10 م

الحرس الثوري الإيراني يرفض التفاوض مع واشنطن

الحرس الثوري الإيراني
منار أحمد
dostor.org/2645203

زعم نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي فدوي، أن الوجود الحالي للولايات المتحدة الأمريكية غرب آسيا هو الأضعف على الإطلاق، واصفًا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها الشيطان الأكبر.

وأضاف فدوي، إن التفاوض مع واشنطن لايحمل أي ثمار، وفقًا لوكالة فارس للأنباء الإيرانية والتابعة لمليشيا الحرس الثوري الايراني.

وفي محاولة لرفع معنويات القوات الإيرانية، أكد استعدادهم، بينما قلل من القدرات العسكرية الأمريكية.
وادعى أنه حتى حاملة الطائرات الأمريكية، التي كانت في طريقها إلى المنطقة، ظلت في المحيط الهندي بسبب "مخاوف" من الصدام.

وحول تصريحات الحكومة الإيرانية بأنها تخوض "حربًا اقتصادية" مع الولايات المتحدة، قال فدوي إن واشنطن كانت تخوض حربًا نفسية ضد طهران.

في الأسبوع الماضي، وصف الزعيم الأعلى علي خامنئي المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها "سامة"، مضيفًا: "لن تكون هناك حرب. لقد اختارت الأمة الإيرانية طريق المقاومة، نحن لا نسعى إلى الحرب، ولا يفعلون ذلك أيضًا. إنهم يعلمون أنه ليس في مصلحتهم".

وقال قائد فليق القدس، قاسم سليماني إن بلاده لن تستسلم لـ "إذلال" المفاوضات مع واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي نشر 1500 جندي في الشرق الأوسط لردع تهديدات إيران، متهمة الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن الهجمات على الناقلات قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي هذا الشهر.

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