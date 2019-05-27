ضبط 106 قضايا تموينية في حملات على الأسواق

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، نفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، خلال 24 ساعة عن ضبط 106 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

