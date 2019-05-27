مجلس الوزراء اللبناني يوافق على موازنة 2019

وافق مجلس الوزراء اللبناني رسميا، اليوم الإثنين، على الموازنة الحكومية للعام 2019، على أن يتم تحويلها إلى البرلمان لاعتمادها، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.



وأفاد تلفزيون الجديد أن الموازنة، التي وافق مجلس الوزراء على معظم بنودها يوم الجمعة، تتضمن عجزا يبلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي.



وذكر وزير المالية اللبناني أن موازنة 2019 مبنية على توقعات بنمو اقتصادي 1.2%.



ونقل تلفزيون الجديد عن الوزير، قوله: "كان أمامنا تحدّ كبير لتخفيض نسبة العجز إلى أقصى حد ممكن وفي الوقت نفسه إقرار إصلاحات بنيوية".



وتابع: "نحن أمام تحول استثنائي وأساسي حصل في مشروع الموازنة هذا العام على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات في الموازنة"، مشيرا إلى أنه تم بحث موضوع خدمة الدين العام وبالتعويضات غير المبررة وإقرار خطة الكهرباء.



وأضاف: "هناك قرارات اتّفقنا عليها يجب أن تُترجم نتائج إيجابية على الاقتصاد اللبناني".



وكما لفت إلى أن "هناك التزام بإقرار قانون الشراء العام والمناقصات وقانون الجمارك الذي سيحدّث وفق معايير تعزز الانضباط ومنع التهريب الجمركي".



وتابع: "ذاهبون نحو إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأننا جادّون وسنترجم هذا الأمر ضخًّا وإطلاقًا لمشاريع استثنائية ستؤثر على إطلاق عجلة الاقتصاد".