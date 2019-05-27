مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالسويس

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس - العين السخنة، ظهر اليوم الإثنين، ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى السويس العام تمهيدًا لإنهاء إجراءات الدفن وتسليمه لذويه.



كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتعرض سيارة ملاكي للانقلاب بطريق العين السخنة، فانتقلت إلى موقع الحادث قيادات قسم شرطة عتاقة ومرور السويس، وقاموا بالإشراف على نقل المصابين إلى المستشفى العام.



وقال مصدر طبي، إن حالة المصابين الاثنين مستقرة، وتم علاجهما، وهما في طريقهما للخروج خلال الساعات القادمة.

