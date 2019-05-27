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الإثنين 27/مايو/2019 - 02:05 م

الصين تدعو للتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية بعد أزمة "هواوي"

الصين تدعو للتعاون
dostor.org/2645190

أعلن الرئيس الصيني أن دول العالم لا بد أن تتعاون في تطوير الإنترنت والبيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أيام من الحظر الأمريكي لشركة الهواتف الصينية "هواوي".

وفي الشهر الجاري أدرجت الولايات المتحدة شركة "هواوي" ضمن قائمة الكيانات التي تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

كما قررت بعض الشركات الأمريكية منع "هواوي" من الحصول على المكونات وقطع الغيار منها، وذلك قبل أن تتراجع عن القرار بشكل مؤقت لفترة 3 أشهر.

وفي خطاب نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الكبيرة، إن بكين تعلق أهمية كبيرة على تطور صناعة البيانات الكبيرة ولديها الحافز لاكتشاف مسار النمو مع دول أخرى من أجل التكنولوجيا.

وأضاف الرئيس الصيني: "عبر اكتشاف تكنولوجيا جديدة ونماذج وأشكال جديدة فإننا سنكتشف سويا مسارات جديدة للتطوير".

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