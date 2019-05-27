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الإثنين 27/مايو/2019 - 02:04 م

"هبوط افتراضي" للمشاركين في برنامج رحلة القمر

هبوط افتراضي للمشاركين
وكالات
dostor.org/2645188

أعلن معهد قضايا الطب الحيوي أن المشاركين في برنامج محاكاة رحلة القمر SIRIUS-19 نفذوا هبوطا افتراضيا على سطح القمر.

وجاء في البيان الصادر عن المعهد: "تم في النموذج الأرضي لتجربة SIRIUS-19، وفقا للجدول الزمني للرحلة، تقسيم الطاقم، حيث انتقل يفغيني تاريلكين، قائد الطاقم، والمهندسة داريا جيدوفا، والطبيب ستيفاني فيدياي، والباحث راينهولد بوفيلايتس، إلى المجمع القمري التجريبي للهبوط والإقلاع، ونفذوا هبوطا افتراضيا على سطح القمر"، أما ألين ميركاديروف وأناستاسيا ستيبانوفا فقد بقيتا في المدار القريب من القمر، للتحكم بعمل الوحدة التجريبية من على متن "المركبة الفضائية".

وإن أول خروج افتراضي من وحدة الهبوط على سطح القمر نفذه تاريلكين وبوفيلايتس، باستخدام بزات خاصة مع خوذ الواقع الافتراضي التي تسمح بمحاكاة الوسط البيئي المعقد، والتواصل مع رواد الفضاء مع المواقع التفاعلية على سطح القمر ونماذج المعدات الفضائية.

وأشار بيان المعهد إلى أن هذه "البزات الفضائية مخصصة لتنظيم العوامل النفسية والطبية لنشاط رواد الفضاء على سطح القمر، ودراسة العمليات المستقبلية في الظروف القاسية، ما يسمح بمحاكاة مجموعة واسعة من الظروف المحيطة بما فيها حالات الطوارئ، وكذلك لدراسة الجوانب النفسية الفسيولوجية للأنشطة المهنية لأطقم المشغلين، وكذلك دراسة الجوانب النفسية الفسيولوجية للنشاط المهني لطاقم الرواد".

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