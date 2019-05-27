البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما اتجه المستثمرون العرب والمحليون نحو الشراء.



وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.4 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 755.9 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت 411.3 مليون جنيه.



وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي (إي جي إكس 30) بنسبة 0.15%، ليبلغ مستوى 13960.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إي جي إكس 70) بنسبة0.51%، ليبلغ مستوى 602.45 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إي جي إكس 100) الأوسع نطاقا، الذي تراجع بنحو 0.47%، ليبلغ مستوى 1536.95 نقطة.



وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 71 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، وحافظت 50 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.