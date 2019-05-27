برلماني روسي: المشاركة المرتفعة في الانتخابات الأوروبية لا تدل على شعبية الاتحاد

أكد نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، أندريه كليموف، إن الزيادة في نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية لا تشير إلى شعبية الاتحاد الأوروبي بين السكان.



وقال كليموف -خلال طاولة مستديرة في المجموعة الإعلامية الدولية روسيا – سيفودنيا، اليوم الإثنين- "يجب أن أشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يمر الآن بتحولات خطيرة للغاية، وقد أظهرت هذه الانتخابات بحد ذاتها على الأقل أن الإقبال قد زاد بشكل كبير، مضيفا "أن هذا الإقبال لا يعني بأي حال من الأحوال أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر شعبية وسط سكان أوروبا، فهذا الإقبال يشير فقط إلى أن عددا من المجموعات الاجتماعية والسياسيين قاموا بتحفيز نسبة المشاركة من أجل التمكن من مكافحة الاتحاد الأوروبي من الداخل".

