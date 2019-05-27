52 صفعة يتلقاها شاب بسبب هاتف ذكي

قامت إحدى الفتيات بالصين بصفع صديقها، الذي نسي أن يحضر لها هاتفًا ذكيًا في عيد الحب، ووجهت إليه سلسلة من الصفعات ولم تكتف بعتابه.



ووقع الحادث الغريب والمقلق في 20 مايو الجاري، الذي صادف عيد الحب الصيني، وقد التقط الحادث كاميرات المراقبة.



وتعرض الرجل لصفعات صديقته مرارًا وتكرارًا وهو صامت ولا يفعل شيئًا، ثم حاول أحد الضباط اصطحابهما إلى مركز الشرطة لحل الإشكال بينهما، لكن الرجل رفض ذلك- خوفًا من أن تتعرض صديقته إلى المتاعب- وفقًا لموقع «Asia One»، لكن الضابط أصر على نقلهما للمركز.



ووجد تحقيق للشرطة أن المرأة صفعت صديقها 52 مرة على الملأ، وبعد أن حققت معهما بالحادث قالا إن هناك خلافات في بعض القضايا.



وذكرت المرأة أنها كانت تدعم صديقها ماليًا لفترة طويلة، وقد غضبت لأنه لم يستطع حتى شراء هاتف محمول لها في عيد الحب.