18 يونيو.. مساهمو الأهرام للطباعة يناقشون تعديل النظام الأساسي

قرر مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف، دعوة الجمعية غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو المقبل.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أن العمومية ستنظر في التصديق على تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة.



وأضافت أن العمومية ستناقش التصديق على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي، وتعديل المادة (4) والخاصة بتغيير محل الشركة القانوني.



يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 519.38 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 2.42 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وتراجع صافي إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 27.03 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 32.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.