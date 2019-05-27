حزب الوفد ينظم حفل إفطاره السنوي اليوم

ينظم حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الإثنين، حفل إفطاره السنوي بأحد الفنادق الكبرى الكائنة بمنطقة الدقي.



ومن المقرر أن يشارك فى حضور حفل الإفطار رئيس الحزب، المستشار بهاء أبو شقة، وعدد كبير من أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وسوف يلقي المستشار "أبو شقة" كلمة خلال الحفل.



وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قد أصدر قرارًا بتعيين 5 مساعدين لرئيس الوفد على النحو التالي:



محمد هاني دري عبد الغفار أباظة مساعدًا لرئيس الوفد لشئون البحث العلمي، محمود سيف النصر مساعدًا لرئيس الوفد لشئون المصالحات والتوفيق، ولاء الصبان مساعدًا لرئيس الوفد لشؤون تنمية الموارد المالية والاستثمار، أمل محمد رمزي محمد منير مساعدًا لرئيس الوفد لشؤون السياحة والآثار، وحيد رضا عبد الحليم إبراهيم البنا مساعدًا لرئيس الوفد للشئون الاقتصادية.