المشدد من 5 لـ3 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالإكراه في أكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين، و3 سنوات لأخر في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وسرقة المواطنين بالإكراه في أكتوبر.



صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل شرف ومحمد خيري أحمد، وأمانة سر أيمن محمود.



وكشف قرار الإحاله عن قيام المتهمين "شهاب.ا" و"إيهاب.م" و"خالد.ع"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لسرقة المواطنين بالإكراه، وخلال التحقيقات أقر المتهمون أنهم عقب مرورهم بضائقة مالية قرروا سرقة المواطنين بالإكراه باستخدام دراجة بخارية مملوكة للمتهم الأول واستخدام السلاح الأبيض.



وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المبالغ المالية المملوكة للمجني عليه "م. خ" والهروب باستخدام الدراجة النارية.



وكشفت تحريات المباحث الجنائية قيام المتهمين بالاتفاق بينهم على سرقة المنقولات المملوكة للمارة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، وتمكنوا من سرقة المجني عليهم باستخدام الأسلحة البيضاء التي بحوزتهم، وتصرفهم في المسروقات عن طريق البيع.