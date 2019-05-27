"صناعة الملابس الجاهزة" تتم إجراءات تشكيل هيئة مكتب ومجلس إدارة الغرفة

عقد اتحاد الصناعات المصرية الاجتماع الإجرائي (مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات)، لاختيار الرئيس والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب، فضلا عن ممثل الغرفة في مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية.



وقد حضر المجلس بكامل أعضائه المنتخبين والمعينين، وقد أسفرت الجلسة عن انتخاب محمد عبد السلام رئيسا لمجلس إدارة الغرفة بالتزكية، كما تم اختيار محمد قاسم عبد الحي ممثلا للغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.



وتم اختيار كل من حمدي الطباخ ومحمد فؤاد محمد الصياد كوكيلين للغرفة وسامر سمير سامي وهاني عبد الله سلام عضوين بهيئة المكتب، وبذلك تكون هيئة مكتب الغرفة قد تكونت من السادة المذكورين.



وستباشر الغرفة أعمالها في ظل مجلس إدارتها الجديد اعتبارا من تاريخ 26-5-2019، وقد فوض مجلس إدارة الغرفة هيئة المكتب في ترتيب الدعوة لعقد جمعية عمومية للغرفة في أقرب وقت، يتم خلاله طرح برنامج عمل الغرفة للفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية لاتحاد الصناعات المصرية، ولاختيار مراجع حسابات للغرفة وفقا للإجراءات المعتمدة.