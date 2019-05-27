الرقابة المالية تفحص مستندات مطاحن وسط الدلتا لإضافة أنشطة جديدة

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا تقدمت بنموذج الإفصاح الخاص بإضافة أنشطة جديدة للشركة.



وأوضحت الرقابة المالية في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أن نموذج إفصاح مطاحن وسط وغرب الدلتا يتضمن قرار مجلس إدارة بالموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي بإضافة (إقامة وإنشاء وإدارة المنشآت الفندقية والسياحية).



وأضافت أنه جار فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.



يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 116.06 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 128.54 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 832.82 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.