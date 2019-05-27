طهران تهدد: لن يخرج أي طرف منتصرًا من الحرب

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فلاحت بيشة، إن طهران أبلغت واشنطن عبر وسطاء، بأنه لن يخرج أي طرف منتصرًا من الحرب على إيران.



وأضاف بيشة: معنويا، الأمريكيون غير مستعدين للحرب، لا ينبغي لإيران أن تقع في مصيدة الحرب.



ومن جهته، قال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، إن إيران تتحرك دبلوماسيًا خلال هذه الفترة في ظل التوتر مع واشطن، وفي الوقت ذاته دعا الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي.



وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعدما أرسلت واشنطن المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط، بما فيها حاملة طائرات وقاذفات بي 52 وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة ضد ما يقول المسئولون الأمريكيون إنه تهديدات إيرانية لقواتهم في المنطقة.



