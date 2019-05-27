الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تشهد محافظات الجمهورية، حالة كبير من التحسن في الأوضاع الجوية والطقس، حيث يمر طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.



ويقول الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس على البحر المتوسط، معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.



وأضاف إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد لـ"الدستور" أنه بدء من الغد ستشهد محافظات مصر ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ما بين 2 إلى 3 درجات، مبينًا أن موجة الحر ستستمر حتى نهاية الأسبوع، بانتهاء يوم الجمعة القادمة، حيث تصل فيها درجة الحرارة إلى 39 درجة.



وأكد عبد العال، أن هذه التغيرات الجوية بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، هو أمر طبيعي وسمة أساسية من سمات فصل الربيع، مؤكدًا أن الرياح الحارة لن تعود مرة أخرى، ولن ترتفع درجة الحرارة إلى 45 مرة ثانية.