القاهرة : الإثنين 27 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
رياضة
الإثنين 27/مايو/2019 - 12:37 م

بادربورن الألماني يتعاقد مع يوهانيس دورفلر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2645008

عزز فريق بادربورن الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم صفوفه بالتعاقد مع الجناح يوهانيس دورفلر قادما من أوردينجن المنافس بالدرجة الثالثة الألماني.

ووقع دورفلر البالغ من العمر 21 عاما عقدا مع بادربورن يمتد حتى.2021وصعد بادربورن إلى البوندسليجا بعدما حل ثانيا في الموسم المنقضي من دوري الدرجة الثانية، خلف كولون المتصدر.

وتعاقد بادربورن في وقت سابق من حارس المرمى يانيك هوث والمهاجم ستريلي مامبا والمدافع لوكا كيليان.

يذكر أن نادي بادربورن الرياضي وهو نادي كرة قدم ألماني يتمركز في مدينة بادربورن في شمال الراين-وستفاليا في ألمانيا، تأسس في سنة 1907، ليس لهذا النادي ألقاب كثيرة إلا أنه نجح في التأهل إلى الدوري الألماني لكرة القدم الدرجة الأولى في سنة 2014.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ اسبوع

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

الآن

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق

"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" و"الاستيلاء على أموال البنوك" أبرز محاكمات اليوم

توجيهات الرئيس السيسي ومتابعة امتحانات الثانوية أبرز ما تناولته الصحف

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة البيضاء

ads
ads
الأكثر قراءة

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر Live 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقية

الأرصاد: غدًا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والقاهرة 36

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان الان

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

بادربورن الألماني يتعاقد مع يوهانيس دورفلر

الفرنسي فاليرين اسماعيل يتولى تدريب لاسك لينتس النمساوي

بلنسية يحتفل بلقبه التاريخي في كأس ملك إسبانيا

نجم الساعة

24 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر Live 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقية

الأرصاد: غدًا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والقاهرة 36

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان الان

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع

الرئيس نيوز

أهلاوي ولا زملكاوي.. لماذا يخفي الرؤساء ميولهم الكروية؟

من "بورسعيد" إلى الممر".. 6 أفلام أنتجت بأوامر وتوجيهات ودعم سيادي

تستهدف الانتخابات البرلمانية المقبلة.. جبهة جديدة لأحزاب المعارضة

موجة حارة جديدة تضرب البلاد

الصيادلة: تخاطب وزارة الهجرة وسفارة السعودية لحل أزمة "تداوي"

كشكول

"عبدالمقصود" يتفقد امتحانات شريعة طنطا

غداً.. بدء المراجعات النهائية المجانية للثانوية العامة بسوهاج

طلاب أحمد ماهر: "الأمثلة خارج المنهج والسيستم مهنج"

محافظ مطروح يتابع الامتحان الإلكتروني للأول الثانوي

انتظام سير امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا بـ"زراعة طنطا"

الأمصار

مسئول فلسطيني يكشف دعوة عباس إلى الزعماء العرب في قمتي مكة

لفحص 800 طفل.. فريق طبي دولي يصل «قرية الإيدز» في باكستان

إيران تحذر من إعصار قوي خلال ساعات بـ4 محافظات كبرى

بعد تزايد حالات الاغتصاب.. سكان هاييتي يخرجن للشوارع "صور"

بعد مطالبة الأردن بوقف الانتهاكات.. المستوطنون يقتحمون الأقصي بحراسة مشددة

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

كاميرا ترصد أول صورة على الإطلاق للباندا الأبيض

الصندوق الذكي.. أحدث طريقة للتوقف "فورا" عن إدمان ما تحب

تخريج تلميذين عمرهما 95 و85 عامًا من المرحلة الثانوية

الصحة

تدشين مبادرة "الرياضة من أجل الصحة" بـ5 جامعات مصرية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎