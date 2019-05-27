بادربورن الألماني يتعاقد مع يوهانيس دورفلر

عزز فريق بادربورن الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم صفوفه بالتعاقد مع الجناح يوهانيس دورفلر قادما من أوردينجن المنافس بالدرجة الثالثة الألماني.



ووقع دورفلر البالغ من العمر 21 عاما عقدا مع بادربورن يمتد حتى.2021وصعد بادربورن إلى البوندسليجا بعدما حل ثانيا في الموسم المنقضي من دوري الدرجة الثانية، خلف كولون المتصدر.



وتعاقد بادربورن في وقت سابق من حارس المرمى يانيك هوث والمهاجم ستريلي مامبا والمدافع لوكا كيليان.



يذكر أن نادي بادربورن الرياضي وهو نادي كرة قدم ألماني يتمركز في مدينة بادربورن في شمال الراين-وستفاليا في ألمانيا، تأسس في سنة 1907، ليس لهذا النادي ألقاب كثيرة إلا أنه نجح في التأهل إلى الدوري الألماني لكرة القدم الدرجة الأولى في سنة 2014.