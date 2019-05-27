جماعة حقوقية باكستانية تنظم احتجاجات بسبب مقتل 3 نشطاء

أعلنت جماعة حقوقية باكستانية، تمثل عرقية البشتون، اليوم الإثنين، تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد، بسبب مقتل ثلاثة نشطاء على الأقل في اشتباكات مع الجيش بالمنطقة القبلية المضطربة في البلاد.



وقال منصور بشتين، وهو زعيم مركزي في "حركة بشتون تحفظ"، التي تشكلت في العام الماضي بعد مقتل شخص ينتمي لعرقية البشتون في مدينة كراتشي الساحلية: "سنواصل كفاحنا الدستوري بلا عنف".



وأوضح أن نشطاء"حركة بشتون تحفظ" سوف يحتجون في جميع أنحاء البلاد.



وكان ثلاثة نشطاء على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من عشرة آخرين، أمس الأحد في منطقة وزيرستان الشمالية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي تقع على الحدود مع أفغانستان، عندما فتح جنود النار على مظاهرة خاصة بـ "حركة بشتون تحفظ".