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الإثنين 27/مايو/2019 - 12:31 م

أمريكا تعاقب شركة إسرائيلية متورطة في مخالفات بـ 85 مليون دولار

أمريكا تعاقب شركة
وكالات
dostor.org/2644999

وافقت شركة الأدوية الإسرائيلية العملاقة "تيفع" على دفع 85 مليون دولار لولاية أوكلاهوما الأميركية لتسوية نزاع قضائي بشأن التهم الموجهة إليها بالتسبب في إدمان مستخدمي عقاقير تتكون من الأفيون، وفق ما أفاد المدعي العام.

وجاء الإعلان بعدما توصلت شركة "بوردو فارما" المصنّعة لمسكن الآلام "أوكسيكونتين" -- السبب الرئيسي وراء الأزمة التي توفي على اثرها عشرات الآلاف في الولايات المتحدة -- إلى تسوية بقيمة 270 مليون دولار مع الولاية في مارس.

وأفاد المدعي العام في أوكلاهوما مايك هانتر في البيان أن تسوية "تيفع" تعكس "إصرار (الولاية) على محاسبة المتهمين في هذه القضية على خلفية الجرعات المفرطة من الأفيون ووباء الإدمان الذي يواصل حصد آلاف الأرواح كل عام".

وستستخدم الولاية الأموال لمكافحة أزمة الأفيون، بحسب هانتر، بينما سيجري الإعلان عن التفاصيل لاحقا.

وفي هذه الأثناء، ستبدأ محاكمة شركة أخرى عملاقة في مجال صناعة الأدوية هي "جونسون اند جونسون" في أوكلاهوما الثلاثاء حيث تواجه اتهامات مشابهة بأنها روّجت بشدة لمسكنات الآلام التي تحتوي على الأفيون رغم معرفتها بخطر الإدمان.

وبحسب المعهد الوطني لتعاطي المخدرات، فإن الإفراط في تناول المسكنات التي يتم الحصول عليها بوصفات طبية والهيروين -- الذي يستخدم كآخر خيار بالنسبة لمدمني الأفيون -- ازداد بشكل كبير خلال السنوات الـ20 الماضية.

وخلال هذه الفترة، توفي نحو 400 ألف شخص جراء الإفراط في تناول الأفيون إما بوصفات طبية أو بشكل غير شرعي، بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

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