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الإثنين 27/مايو/2019 - 12:31 م

ناسداك تسحب عرضها للاستحواذ على بورصة أوسلو

ناسداك تسحب عرضها
وكالات
dostor.org/2644996

تستعد شركة "يورونكست"، التي تدير العديد من البورصات الأوروبية، للاستحواذ على بورصة أوسلو بعدما سحبت منافستها الأمريكية "ناسداك" اليوم الاثنين عرضها للاستحواذ.

وكانت يورونكست قد قدمت عرضها الأولي أواخر ديسمبر، وقامت بعدها بزيادته بعد عرض مضاد تم تقديمه في فبراير من جانب ناسداك إيه.بي. التابعة لشركة الخدمات المالية الأمريكية.

وأعلنت ناسداك إيه.بي اليوم، في بيان، أنها قررت سحب عرضها، حيث أنه لن يكون بمقدورها استيفاء شرط قبول 67% من الأسهم بحد أدنى.

وأضافت أنه تم إعفاء المساهمين من التزاماتهم بموجب عرض ناسداك.

ووفقا لصحيفة "داجينز نايرينجسليف" المالية النرويجية اليومية أن يورونكست ضمنت 53% من أسهم بورصة أوسلو.

وتجدر الإشارة إلى أن العرضين قيما بورصة أوسلو بنحو 8ر6 مليار كرون (784 مليون دولار).

كانت وزارة المالية النرويجية ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن الجانبين يعدان مالكين مقبولين للبورصة بناء على تقييم هيئة الرقابة المالية النرويجية.

وتجدر الإشارة إلى أن يورونكست تدير البورصات في كل من أمستردام وبروكسل ودبلن ولشبونة ولندن وباريس.

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