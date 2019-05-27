الوصول لمكان قتل فريدة في الحلقة الـ21 من "زي الشمس"

شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل "زي الشمس" لدينا الشربيني، العديد من الأحداث والتطورات حيث توصلت دينا لمكان قتل فريدة، وهو مرسم كانت استأجرته في جزيرة مطلة على النيل، ومن ثم كشفت تحريات المباحث عن وجود متعلقات خاصة فريدة في مكان الجريمة، منها شنطة بها مبلغ مالي كبير، وهو الأمر الذي يؤكد أن القتل لم يحدث بدافع السرقة، وسيحقق وكيل النيابة مع كل من صاحب المرسم والخامة التي تنظف المرسم، والمراكبي.



كما حاولت الفنانة سوسن بدر، إقناع دينا، بالرجوع إلى لندن بصحبة أحمد داوود، والابتعاد عن السعدني، ولكنها سترفض الأمر وتتمسك بالوجود في مصر بجوارهم، ومواصلة البحث للوصول إلى قاتل فريدة.



"زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، وعمر السعيد، وغيرهم، وهو تأليف مريم نعوم، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.