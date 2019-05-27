ضبط صاحب مخبز استولى على 799 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

واصل ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية مهامهم برصد وتوقيف المتلاعبين بأموال الدعم و"قوت الغلابة"، حيث نجحت في ضبط المديرالمسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة دار السلام (بمحافظة القاهرة) لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم ببيعها في السوق واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره (799.508 سبعمائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة وثمانية جنيهات).



وجاء ذلك وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية، أن المبالغ المالية المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباح غير مشروعة.