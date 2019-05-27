حسانى: ضم أطفال الوافدين من سن 12 عامًا لحملة "100 مليون صحة"

قال الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، إن مبادرة 100 مليون صحة التى تستهدف فحص الوافدين للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ضمت فحص الأطفال من سن 12 إلى 18 عامًا، وذلك بـ309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة.



وأكد فى تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصبحت الوزارة توفر لهم بروتوكولات العلاج الخاص بهم وذلك عقب تحويل من يثبت إصابته إلى وحدات الفيروسات الكبدية.



وأضاف أن جميع المرضى سواء الكبار أو الصغار يتلقون العلاج بالمجان.



وأوضح أن وزارة الصحة فحصت مايقرب من 36 الف وافد ضمن الحملة منذ أطلاقها رسميا حتى الأن، لافتا أنها ستستمر حتى سبتمبر المقبل.



وكانت وزارة الصحة أعلنت أن أكثر الجنسيات التي ترددت على نقاط المسح هم السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون، مؤكدةً إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.