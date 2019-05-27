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الإثنين 27/مايو/2019 - 12:26 م

تعطل أنظمة شحن عدادات الكهرباء بدمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام فهمي
dostor.org/2644991

سادت حالة من الغضب لدى أهالي مدينة دمياط، اليوم الإثنين، بسبب سقوط نظام شحن عدادات الكهرباء عن المحافظة بأكملها، مما تسبب في تعطل مصالح المواطنين، وعدم المقدرة على شحن الكروت والعدادات.

وطالب الأهالي بضرورة التدخل وإعادة تشغيل النظام مرة أخرى بعد توقف عملية الشحن لمدة زادت عن الساعتين، وتعذر شحن أية عدادات.

وقام الأهالي بإخطار الدكتورة ايفلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، والتي قامت بزيارة الشركة، لإنهاء الأزمة ومخاطبة رئيس القطاع والذى قام بدوره بالتحرك لإعادة تشغيل النظام مرة أخرى في محاولة لتشغيله وإعادة شحن الكروت خاصة وان الآلاف من الورش الصناعية تدار بالكهرباء في محافظة دمياط، بالإضافة إلى تضرر الأهالي في المنازل.

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