محافظ الجيزة: فرق عمل يومية لمتابعة منظومة ضبط الأسواق

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة منظومة ضبط الأسواق، برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، وعضوية ممثل الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، وممثلي مديرية الطب البيطري، ومديرية الشئون الصحية، ومكتب شئون البيئة بالمحافظة وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك بالجيزة.



وأشار المحافظ، الى أن دور اللجنة هو متابعة منظومة ضبط الاسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ كل الإجراءات التى تسهم فى ضبط الأسواق بما يحقق إجراءات الرقابة والتوعية وتحقيق مردود ايجابى للمواطن ويبرز توجيهات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة بشان الاهتمام بالمواطن وبذل الجهود لتوفير السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار لاسيما فى المناطق الأكثر احتياجا.



وأكد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشيه والرقابية المستمرة على المنشات الغذائية واماكن تصنيع وتداول المنتجات الغذائية لتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين والتاكد من سلامة مصدر غذائهم فى تطبيق عملى للدور الرقابى للدولة على ارض الواقع.



ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقديم الدعم اللازم لتسهيل عمل لجان ضبط الأسواق والتعاون مع الأجهزة التموينية كما حرص المحافظ على استعراض آليات عمل لجان متابعة منظومة ضبط الأسواق وبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية ضبط الأسواق وسبل حلها للوصول لرضا المواطن من خلال المرور على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية ومصانع الأغذية والمعارض ومنافذ البيع بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها واتباع الطرق السليمة لعرض المنتجات خاصة اللحوم والأسماك لعدم تعرضها للتلف والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذ قرارات الغلق الإداري.



ويذكر ان المحافظة، بالتعاون مع مديرتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين قد تمكنت من ضبط عدد من المصانع التى تتلاعب بأقوات المواطنين وتقوم ببيع المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للأستخدام الادمى حيث تم ضبط مئات الأطنان من الدواجن واللحوم والاسماك والسلع الرمضانية والياميش والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى قبل طرحهم بالأسواق على المواطنين.