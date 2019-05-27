الانتخابات الأوروبية.. الاشتراكيون يتصدرون في إسبانيا واليمين يحقق أول تمثيل

تصدًر الحزب العمالي الإشتراكي الإسباني POSE، نتائج الإنتخابات البرلمانية الأوروبية فى إسبانية بعد غياب دام لأكثر من 15 عامًا منذ أخر فوز أحرزه الإشتراكيين فى الإنتخابات الأوروبية في عام 2004.



وتميزت نتائج الانتخابات الأوروبية فى إسبانيا لعام 2019عن سابقاتها، فبغض النظر عن ارتفاع نسبة المشاركة الملحوظة فى أعداد المصوتين، إختلفت انتخابات 2019 بدخول حزب بوكس اليميني المتطرف الذي تمكن من الوصول إلى الكونجرس الإسباني خلال الانتخابات العامة الأخيرة بعد فوزه بـ25 مقعد برلماني لأول مرة منذ عام1982.



وفاز حزب POSE الإسباني الحاكم مع وجود وزير الخارجية جوسيب بوريل في مقدمة قائمة الإشتراكيين للبرلمان الأوروبي، بإجمالي 32.8% من أصوات المشاركين، وحصل علي 20 مقعد برلماني في نتائج البرلمان الأوروبي التي غلب عليها الفوز بأغلبية لتيار اليمين الوسط.



وعلى النقيض من ارتفاع نتائج الإشتراكين بحوالي 10 نقاط، خسر الحزب الشعبي PP، وهو القوة السياسية الثانية فى إسبانيا، 4 مقاعد بعدما حصل على 20.1% من نتائج المصوتيين مقارنة بنتائج انتخابات 2014.



وحصل حزب بوكس اليميني المتطرف على ثلاثة مقاعد بالبرلمان الأوروبي بعدما حصد 6.2% من أصوات المشاركين، وهو ما وصفه المرشح اليميني خورخي بوكاديه، باستنزاف الانتخابات العامة، عندما كانت نتائجها أقل بكثير من التوقعات.



وعلى الرغم من فشل اليمين المتطرف من حصد أرقام مرتفعة بين الأحزاب المرشحة للانتخابات الأوروبي، على النقيض من تصدر التيار اليميني المتطريف في فرنسا والإيطالي، إلا أن تلك المرة هي الأولي التي ينجح فيها اليمين المتشدد الإسباني من تحقيق تمثيل برلماني أوروبي بعدما حصد أليخو بيدال كوادراس أقل من 2 ٪ من الأصوات وبقي بدون مقاعد برلمانية فى انتخابات 2014.



في كتالونيا، تصدر حزب JxCat ذو الميول الإنفصالية نتائج البرلمان الأوروبي بإجمالي 28.5% من أصوات المشاركين، وفي المركز الثاني فاز حزب الإشتراكيين فى كتالونيا بـ 22.1% من الأصوات، وفي المرتبة الثالثة حصد حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا المؤيد للإستقلال بـ 21.2% من الأصوات.



وسجلت إسبانيا أعلى رقم في تاريخها في الانتخابات الأوروبية، 64٪، وبشكل عام في الاتحاد الأوروبي ككل، شكلت هذه الإنتخابات نهاية معظم المجموعات الاشتراكية والشعبية الرئيسية، والتي لم تتجاوز 50٪ لأول مرة في تاريخها.



ويحتفظ التشكيل الجديد للبرلمان الأوروبي الموالية الأغلبية لتقدم أنصار البيئة والليبراليين، ولكن انتصار مباريات لوبان وسالفاني تعلن عن توازن جديد للقوى.



حيث يبقى حزب الشعب الأوروبي القوة الأولى في البرلمان الأوروبي، بينما تفقد المجموعة الديمقراطية الاجتماعية ثقلها مع سقوط الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.



وتعد الموافقة على الميزانيات للسنوات السبع المقبلة ليست سوى واحدة من تحديات هذا البرلمان الأوروبي الجديد الذي تساهم فيه إسبانيا بتصدر الاشتراكيين.