إدوارد ضيف "هاني في الألغام" الليلة

يحل الفنان إدوارد، مساء اليوم الإثنين، ضيفًا على برنامج المقالب "هانى فى الألغام"، الذى يقدمه الفنان هانى رمزى، على قناة "الحياة" فى رمضان 2019، ويعرض فى تمام الساعة 6:40 دقيقة وقت الإفطار.



وتعتمد فكرة البرنامج على استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية، بوسى شلبى، لإحدى المناطق الصحراوية بالصحراء الغربية، وتحديدًا "سيوة"، ليفاجأ الضيف هُناك بأنه وقع فى حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب، كما استدرج العديد من المشاهير إلى وسط الصحراء الخالية.



واستضاف البرنامج فى حلقاته السابقة عددا من النجوم منهم عصام الحضرى، ومحمد رجب، وصابرين، ودوللى شاهين، وأحمد الشامى، وروجينا، ودينا فؤاد، ومحمد لطفى وأحمد شيبة وإيهاب فهمى، بركوب سيارة تسير فى الصحراء وسط الرمال والألغام الوهمية.



وكشف إعلان البرنامج عن بعض ضحايا هانى رمزى، وأبرزهم روجينا وإدوارد وأحمد العوضى، والمطرب الشعبى أحمد شيبة، ودنيا عبد العزيز، ومحمد رياض، ولاعب كرة القدم عصام الحضرى والفنانة انتصار، وسامح حسين، ومحمد رجب، ومحمود عبد المغنى، وفاء عامر، ويسرا اللوزى، وناهد السباعى، وسوزان نجم الدين، وهالة صدقى.