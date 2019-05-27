ضبط ربة منزل سرقت 200 ألف جنيه بمساعدة ابنتها

تمكنت مباحث الدرب الأحمر من ضبط مسجلة خطر لقيامها بالاشتراك مع ابنتها في ارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية.



تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من "عاملين" بأحد مراكز المنسوجات، كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، بأنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ (مليون و150 ألف جنيه) خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيك واستقلالهما سيارة أجرة من أمام البنك، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.



تم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن كشف الفاعل، وهما سيدتان "مسجلة جنائيًا"- سن 55- سبق اتهامها فى عدد 90 قضية، آخرها قضية "سرقة"، و"ربة منزل" ابنة الأولى- سن 36- سبق اتهامها في 17 قضية، آخرها قضية "سرقات متنوعة"، ومقيمتان بدائرة قسم شرطة أول السلام.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ابنتها بأسلوب الاحتكاك وقطع الأكياس باستخدام شفرة حادة "موس"، وبإرشادها تم ضبط مبلغ (122،600 جنيه) من متحصلات واقعة السرقة، وقررت أن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزة ابنتها "جارٍ العمل على ضبطها".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

